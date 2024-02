PSG : Intouchable, Mbappé les a tous dégoûtés

Thomas Bourseau

Depuis ses débuts chez les professionnels, Kylian Mbappé a fait tourner bien des têtes sur le marché des transferts. Cependant, c’est au PSG qu’il a signé en 2017 en provenance de l’AS Monaco et son prochain challenge semble être le Real Madrid. Au fil des années, ils ont été nombreux à apprendre qu’ils ne pourraient pas mettre la main sur Kylian Mbappé. Tour d’horizon.

Kylian Mbappé a soufflé sa 25ème bougie en décembre dernier en tant que capitaine de l’équipe de France, de meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain et comme potentiel futur joueur du Real Madrid. Le Parisien a dévoilé la semaine dernière que l’attaquant du PSG avait pris la décision de signer en faveur du Real Madrid afin de vivre son rêve de gosse à compter de l’issue de la saison en cours, soit l’expiration de son contrat au PSG. De toute manière, de par l’importance prise au fil des années dans le monde du football, Mbappé est devenu intouchable pour beaucoup de cadors européens, à commencer par le FC Barcelone.

Le Barça estime que ce serait une erreur de recruter Mbappé vu ce qu’il coûterait

Directeur sportif du FC Barcelone depuis 2023, Deco a été invité à s’exprimer sur l’éventuel recrutement de Kylian Mbappé au Barça , éternel rival du Real Madrid. Et pour Esport3 , l’ancien joueur du club culé n’a pas manqué de souligner que le recrutement de Mbappé exigerait de trop gros sacrifices sportives et pas seulement financiers. « Nous aimerions des transferts pour équilibrer l'équipe. Ce que j'aimerais, c'est améliorer l'effectif et non pas l'empirer. On verra ce qu'il va se passer. Ce serait une erreur de vendre Frenkie de Jong et Ronald Araujo pour Kylian Mbappé. Cela rendrait l'équipe moins bonne. ».

Klopp a appelé Mbappé, mais Liverpool ne peut pas assumer

Entraîneur de Liverpool depuis l’automne 2015, Jürgen Klopp tirera sa révérence à l’issue de la saison. Cependant, que ce soit en 2017 au moment de son transfert au PSG ou même en 2020 par le biais d’une prise de renseignements divulguée par le10sport.com, le coach des Reds a préparé une potentielle venue de Mbappé sur les bords de la Mersey. En vain. Et dans des propos rapportés par The Daily Mirror , Klopp a reconnu que de toute façon, Liverpool ne s’y retrouverait pas économiquement parlant. « Nous en rions. Je peux dire que je pense que c'est un très bon joueur. Mais les conditions financières ne nous conviennent pas du tout ».

Tuchel prêt à une folie pour Mbappé, utopique pour le Bayern ?

De 2018 à 2020, Thomas Tuchel a eu Kylian Mbappé sous ses ordres au PSG. Depuis l’année dernière, le technicien allemand gère l’effectif du Bayern Munich. Et alors que le contrat de Mbappé arrivera à expiration au terme de l’exercice actuel, Tuchel a ouvert la porte du Bayern au capitaine de l’équipe de France en novembre dernier via Canal+ . « Kylian, c'est Kylian. Il est extraordinaire. Il est très intelligent.. Il sait ce qu'il veut. Nous avons une bonne relation. S'il le veut, je viens le chercher à vélo (rires). Mais je ne pense pas que ça va être la réalité ». La réalité financière altérerait donc la réalité sportive du point de vue de Thomas Tuchel.

Déjà en 2017, la Juventus jetait l’éponge pour Kylian Mbappé

Ancienne gloire de la Juventus, Andrea Barzagli a fait les beaux jours de la Vieille Dame pendant 8 saisons de 2011 à 2019. De quoi lui permettre de se mesurer à Kylian Mbappé lorsque ce dernier brillait avec l’AS Monaco en 2017. Cependant, il était déjà trop tard pour la Juve qui n’avait aucune chance de financièrement être en mesure de mener à bien cette opération comme Barzagli le confiait à Tuttosport . « Je me souviens comme si c'était hier de la sensation que j'ai ressentie à Monte-Carlo face au jeune Mbappé, âgé de 18 ans : il allait à 3 000 milles à l'heure. À la fin du match, je suis allé voir Paratici et je lui ai dit : "Qu'est-ce qu'on attend pour l'avoir ?". Le directeur m'a fait comprendre que tout le monde le voulait déjà et qu'il était pratiquement impossible d'approcher Mbappé ».

Ten Hag fait la manche auprès d’un supporter de Manchester United !

En 2023, il était grandement question d’un éventuel départ de Kylian Mbappé du PSG puisque ce dernier avait refusé d’activer la clause pour rallonger son contrat d’une saison jusqu’en 2025. Manchester United faisait partie des destinations probables selon la presse. Au point où un fan des Red Devils avait demandé à Erik Ten Hag, coach du club mancunien, de faire venir Mbappé à Old Trafford. Ce à quoi Ten Hag a répondu : « Vous avez quelques pennies pour moi ? », ironiquement.

