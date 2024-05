Mbappé - PSG : Il vend la mèche sur le clash

Alexis Brunet

Après sept ans de vie commune, le PSG et Kylian Mbappé vont se séparer cet été. À l'occasion de la finale de la Coupe de France face à l'OL, le champion du monde va jouer son dernier match avec Paris. Nasser Al-Khelaïfi va donc dire adieu à son attaquant, avec qui les relations n'ont pas toujours été bonnes, même s'il y aurait toujours eu beaucoup de respect entre eux.

Depuis de nombreuses années, Kylian Mbappé et Nasser Al-Khelaïfi sont reconnus pour être certains des plus grands acteurs du football français et même mondial. Le PSG pouvait donc se vanter d'avoir réussi à unir les deux hommes pendant un long moment, mais cela ne s'est pas toujours bien passé.

Un peu de tension parfois entre Mbappé et Al-Khelaïfi

Surtout au cours des dernières années, les relations entre Nasser Al-Khelaïfi et Kylian Mbappé ont parfois été compliquées, voire très froides. Le président du PSG ne voulait pas voir partir libre son joueur, encore moins vers le Real Madrid. Ce dernier s'est donc plusieurs fois heurté à la volonté du champion du monde et cela a conduit parfois à certaines scènes cocasses. C'était notamment le cas l'été dernier, lorsque Kylian Mbappé avait rejoint le loft, car il ne souhaitait pas prolonger son contrat à Paris.

Toujours beaucoup de respect entre Mbappé et Al-Khelaïfi