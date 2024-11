Mbappé - PSG : Il confirme une grosse tension !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors que Leonardo s’est montré très critique sur la prolongation de contrat de Kylian Mbappé au PSG en 2022 et la gestion globale de l’attaquant français sur ses dernières années passées au Parc des Princes, Jérôme Rothen réagit à ces propos. Et l’ancien joueur du PSG confirme une relation très compliquée entre les deux hommes durant leur collaboration…

Dans un entretien accordé au Figaro en début de semaine, Leonardo taclait le PSG sur sa gestion du cas Mbappé et sa prolongation en 2022 : « J’ai été contre, au niveau qui était fait. Toujours. Dès le début (…) Comment est-ce gérable après ? Si tu perds un joueur, c’est embêtant, mais le club ne va pas mourir. Quelle grande institution s’est effondrée en perdant un joueur ? Aucune », a confié l’ancien directeur sportif du PSG, qui critique donc ouvertement l’institution parisienne.

Rothen charge Leonardo

Au micro de RMC Sport, Jérôme Rothen a réagi à ces propos de Leonardo et critique le dirigeant brésilien : « Excusez-moi, quand Leonardo dit qu’il voulait faire respecter l’institution, vous avez l’impression que sur le deuxième passage de Leonardo les joueurs respectaient l’institution PSG et ne se sentaient pas au-dessus ? Ils se sentaient au-dessus et des erreurs dans le management ont été faites parce qu’il aurait dû tirer les oreilles de certains dans le vestiaire mais il n’osait pas parce que le fait que le club avait beaucoup investi sur tel ou tel joueur, ça ne lui donnait pas cette responsabilité et surtout il voulait aller dans leur sens », estime Rothen, qui confirme ensuite des relations très tendues entre Mbappé et Leonardo au PSG.

« Ça se passait très mal »

« Quand tu es directeur sportif d’un club comme le Paris Saint-Germain et que tu reviens avec l’image que tu as, tu dois faire en sorte qu’avec les meilleurs joueurs de l’effectif qui sont les vitrines de l’équipe, et Kylian Mbappé en faisait partie, tu dois au moins avoir des relations saines avec ces gens-là. Comme avec Neymar à l’époque, comme avec Verratti. Et comme par hasard, ça se passait très mal avec Mbappé. Je ne dis pas que c’était facile mais son côté 'faire respecter l’institution', c’est faux. Quand il y était, il avait des joueurs au-dessus de l’institution », poursuit Rothen.