Mbappé - PSG : Encore le clash !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Parti du PSG en mauvais termes avec la direction l’été dernier, Kylian Mbappé a fait l’objet d’une gestion assez particulier pour sa dernière saison au Parc des Princes. Daniel Riolo en remet une couche sur ce clash qui aura duré plusieurs mois entre les deux parties, et pointe surtout du doigt la responsabilité des dirigeants du PSG.

En décidant de ne pas prolonger son contrat au PSG pour s’en aller libre en direction du Real Madrid l’été dernier, Kylian Mbappé a provoqué un véritable séisme au sein du club de la capitale. L’attaquant français, d’abord placé dans le loft, a ensuite vu son temps de jeu considérablement diminuer, et le clash s’est amplifié au fil des mois avec la direction du PSG. Un clash qui fait encore beaucoup parler aujourd’hui.

Une surprise de taille au PSG ? Al-Khelaïfi a encore des cartes à jouer. Restez connectés pour un scoop exclusif ! ⚡️

➡️ https://t.co/piMnwcCHnX pic.twitter.com/Gp5Zi1Pg09 — Le 10 Sport Mercato (@le10sport_m) February 11, 2025

« C’était une catastrophe »

Au micro de l’After Foot sur RMC Sport, Daniel Riolo est revenu sur ce feuilleton entre Mbappé et le PSG. Et l’éditorialiste dédouane Luis Enrique de toute responsabilité dans ce clash : « La gestion de Mbappé était une catastrophe, mais ce n’est pas de la faute de Luis Enrique. C’est la direction », estime Riolo, qui dénonce les méthodes de la direction du PSG dans son acharnement envers Mbappé et les méthodes employées pour le diaboliser auprès du grand public.

« Un climat horrible »

« L’année dernière, le club a décidé de déglinguer pour une vengeance personnelle le meilleur joueur de l’équipe et de monter une comm autour sur le fait que c’était lui qui plombait l’équipe, je pense que même Luis Enrique s’il n’avait pas été obligé de respecter ce que dit le patron, il y aurait eu un gros coup à faire en LDC. C’était un climat horrible la saison dernière », poursuit Daniel Riolo. Décidément, ce clash entre Mbappé et le PSG continue de faire parler…