PSG : Grosse annonce en Angleterre 

Quand bien même le PSG ne dispose plus de ses stars comme ce fut le cas pendant un certain temps, l’équipe entraînée par Luis Enrique paraît très enthousiasmante outre-Manche et a été très suivie à la télévision britannique contre Manchester City et le VfB Stuttgart en Ligue des champions. D’ailleurs, les Anglais aimeraient une qualification du Paris Saint-Germain en 1/16èmes de finale contre le Stade Brestois pour un choc des titans face à Liverpool dès les 1/8èmes de finale.

Ce mardi soir, au Roudourou, le PSG jouera une partie de son avenir européen en 1/16ème de finale aller de la Ligue des champions face au Stade Brestois. Une confrontation qui a déjà eu lieu par deux fois cette saison en Ligue 1 pour autant de victoires en faveur des hommes de Luis Enrique (3-1 et 5-2). Le Paris Saint-Germain version Enrique dispose de plus en plus de son lot d’admirateurs et notamment en Angleterre.

«Les gens se sont dits que cette équipe est cool à regarder»

Selon les informations communiquées par Julien Laurens sur les ondes de RMC lundi soir, le PSG fait de plus en plus d’audimat de l’autre côté de la Manche. « En Angleterre, City ne fait pas d’audimat. La seconde période du PSG-City, c’est l’une des périodes les plus regardées en Ligue des champions cette saison sur TNT. (…) Les gens se sont dits que cette équipe est cool à regarder. La semaine d’après à Stuttgart, tu regardes le match, même sans club anglais, parce qu’ils se disent que c’était fun, ils marquent des buts, ça va vite, ils font bien tourner le ballon ».

«Les Anglais espèrent que le PSG affronte Liverpool en 1/8ème de finale»

Si bien qu’en Angleterre, on espérerait qu’une affiche entre Liverpool et le PSG ait lieu en 1/8èmes de finale de la Ligue des champions en cas de qualification du Paris Saint-Germain au tour suivant, déjà destiné à affronter les Reds ou le FC Barcelone. « Les Anglais espèrent que le PSG bat Brest, mais surtout que le PSG affronte Liverpool en 1/8ème de finale. Parce qu’un Liverpool - PSG sur TNT, ça fera une très belle audience et deux très bons matchs à regarder ».