Mercato - PSG : Une grosse signature réclamée en direct !

2025 rime donc avec prolongations au PSG. Il n’y a qu’à s’attarder sur les multiples annonces de nouveaux contrats effectuées la semaine dernière par le club de la capitale concernant les joueurs, mais aussi l’entraîneur Luis Enrique. Patron de la section sportive du Paris Saint-Germain, Luis Campos n’a toujours pas trouvé d’accord avec ses supérieurs pour rallonger son bail. De quoi interpeller Christophe Dugarry.

Le vendredi 7 février dernier, c’était soir de fête au Parc des princes. Avant le coup d’envoi de la rencontre de Ligue 1 opposant le PSG à l’AS Monaco qui s’est finalement soldée par le succès parisien sur le score de 4 buts à 1, le Paris Saint-Germain annonçait de multiples prolongations de contrat sur la pelouse de son stade aux supporters du club de la capitale. Le coach Luis Enrique a prolongé jusqu’en juin 2027, et pour ce qui est d’Achraf Hakimi, de Vitinha et de Nuno Mendes, ils arboraient tous un maillot démontrant que leurs nouveaux contrats iront jusqu’à 2029 au PSG.

«Luis Campos doit être prolongé»

Conseiller football du Paris Saint-Germain depuis juin 2022, Luis Campos est évidemment derrière le bon déroulé de ces opérations. Cependant, son contrat personnel prendra fin à l’issue de la saison en cours. Une situation à laquelle les hauts décideurs du PSG doivent remédier.

« Tout le monde crie partout que c’est le meilleur entraîneur du monde, que c’est la meilleure équipe du monde, Nasser (ndlr Al-Khelaïfi) nous explique tout va bien. Luis Campos doit être prolongé en même temps que les joueurs dont le club est satisfait, l’entraîneur, ça me paraît logique. C’est un travail d’équipe, on sent plus que jamais un groupe soudé et solidaire, ça me paraîtrait normal ». a dans un premier temps confié Christophe Dugarry lundi soir sur les antennes de RMC.

«Des problèmes entre Nasser et (Luis) Campos, il y en a eu dès le départ»

Le champion du monde 98, intervenant en tant que consultant pour la radio sur l’émission Rothen s’enflamme, a néanmoins souligné un problème de taille en interne entre le président Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos. « Après, il ne faut pas non plus se voiler la face. Des problèmes entre Nasser et (Luis) Campos, il y en a eu dès le départ. C’est aussi possible qu’ils lui aient fait une proposition pour qu’il ne l’accepte pas afin de lui renvoyer le bébé en disant que s’il n’accepte pas c’est lui qui décide de partir. D’après ce qu’on sait, ce n’est pas l’amour fou entre Nasser et Campos, c’est pour ça qu’il y a des doutes. Ce qui prouve qu’on peut bien travailler en s’entendant de façon moyenne ».