PSG : Un grand renfort arrive enfin !

Cet hiver, le PSG a renforcé son secteur offensif avec l'arrivée tant attendue de Khvicha Kvaratskhelia, recruté pour 70 millions d'euros. Le Géorgien, qui a déjà pu faire ses débuts en Ligue 1 et en Coupe de France, s'apprête aujourd’hui à disputer son premier en Ligue des champions avec le club de la capitale.

Le Paris Saint-Germain s’est montré raisonnable sur le mercato hivernal en se contentant d’une seule arrivée, et pas des moindres avec Khvicha Kvaratskhelia, recruté pour 70M€ hors bonus. Le club de la capitale met enfin la main sur sa priorité de l’été dernier, qui vient renforcer un secteur offensif qui a perdu dans le même temps Marco Asensio et Randal Kolo Muani. Déjà apparu en Ligue 1 et en Coupe de France, le Géorgien s’apprête cette fois-ci à découvrir la Ligue des champions.

Pourquoi le PSG a dû attendre pour utiliser Kvaratskhelia en Europe

Pressenti pour disputer le barrage aller de Ligue des champions contre Brest, Khvicha Kvaratskhelia a dû prendre son mal en patience et se contenter d’un rôle de supporter face à Manchester City puis Stuttgart. Et pour cause, l’UEFA n’autorisait pas les clubs à utiliser les joueurs recrutés en janvier pour les derniers matches de la phase de ligue, seuls les éléments retenus sur la liste présentée avant le 3 septembre étant autorisés.

Des débuts face à Brest

Cette fois-ci, Kvaratskhelia figure bien sur la nouvelle liste du PSG transmise à l’UEFA avant le 6 février pour la suite de la compétition. De quoi permettre à Luis Enrique d’avoir un renfort de taille. L’ancien Napolitain devrait débuter face à Brest aux côtés de Bradley Barcola et Ousmane Dembélé.