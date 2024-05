Mbappé - PSG : C’est la panique pour Deschamps ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis quelques semaines, Kylian Mbappé semble vraiment en retrait au niveau de ses prestations. Décevant contre le Borussia Dortmund en Ligue des champions, l’attaquant qui va quitter le PSG a confirmé ses difficultés en livrant une prestation poussive face à l’OL. De quoi inquiéter à quelques jours du début de l’Euro.

L'ère Mbappé au PSG a pris fin samedi soir sur un nouveau trophée grâce à la victoire contre l'OL en finale de la Coupe de France (2-1). Pour sa dernière sous la tunique parisienne, l'attaquant français n'a pas trouvé le chemin des filets et a même semblé en retrait. De quoi inquiéter Stéphane Guy alors l'équipe de France compte sur un grand Kylian Mbappé pour remporter l'Euro qui démarre dans trois semaines.

L'inquiétude grandit pour Mbappé avec l'Euro

« Je ne vais pas vous rappeler à quel point j’adore Mbappé. Je l’avais appelé le génie français. Je le trouve toujours français mais très peu génie en ce moment sur le terrain. Et aussi dans sa communication…. On a envie de lui dire "détends-toi ! Retrouve ton naturel!" Et ce qui est inquiétant surtout c’est son niveau, parce qu’il a traversé cette finale de façon quasi clandestine. On est à 19 jours de l’Euro. Certes, ce n’est pas un personnage ordinaire, mais il faudrait qu’il soit hors normes pour retrouver un très très haut niveau, retrouver le niveau qu’on attend de lui dans une grande compétition comme ça. J’ai du mal à y croire », lâche le journaliste au micro de l’ After Foot . Un avis d’ailleurs partagé par Daniel Riolo.

«Ce n’est pas un Mbappé qui peut emmener l’équipe de France très loin»