Mbappé : Le PSG a franchi la ligne rouge, il balance !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé a décidé de quitter le PSG pour rejoindre le Real Madrid librement et gratuitement. Refusant catégoriquement de laisser filer son meilleur joueur pour 0€, le club de la capitale lui aurait mis une grosse pression d'après un proche du dossier.

A la fin de la dernière saison, Kylian Mbappé a fait savoir à la direction du PSG qu'il n'allait pas activer la clause pour étendre son bail jusqu'au 30 juin 2025. Ne voulant pas voir son numéro 7 partir pour 0€, le club de la capitale l'a mis au placard pendant plusieurs semaines. Une manière de pousser Kylian Mbappé à prolonger ou à accepter une vente l'été dernier. Finalement, l'international français a été réintégré au groupe de Luis Enrique parce qu'il a renoncé à certaines primes.

Mercato : Mbappé arrive, il veut jouer au Real Madrid ! https://t.co/0HiTi9AWeY pic.twitter.com/7LCkPgfBDr — le10sport (@le10sport) June 21, 2024

Mbappé a vécu un enfer au PSG pendant trois ans

Au mois de février, le feuilleton Mbappé a pris un nouveau tournant. Lorsqu'il a fait savoir à Nasser Al-Khelaïfi qu'il allait partir à la fin de son contrat le 30 juin 2024, le joueur a vu son temps de jeu diminuer fortement au fil des semaines. Et alors qu'il sera un nouveau joueur du Real Madrid à la rentrée, Kylian Mbappé n'aurait pas perçu ses salaires et primes de match des mois d'avril, mai et juin.

«Des pressions et des intimidations oui, il y en a eu»