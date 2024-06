Le PSG lui fait «cadeau», il hallucine

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de contrat, Layvin Kurzawa a quitté le PSG cet été après une saison durant laquelle il n'aura joué que 10 minutes. Et pourtant, le latéral gauche ne pensait même pas avoir le droit à un temps de jeu aussi faible soit-il. Ce qui lui fait dire que «c'était un énorme cadeau».

Neuf ans après sa signature au PSG, Layvin Kurzawa va partir cet été. Il faut dire qu'il sort d'une saison quasiment blanche durant laquelle il n'a disputé que 10 minutes, lors de son entrée en jeu contre Strasbourg en début de saison. Mais l'ancien Monégasque explique qu'il ne pensait même pas jouer de la saison.

«Pour moi, c'était un énorme cadeau»

« Pour moi, c'était un énorme cadeau. Je m'attendais à jouer zéro minute. Luis Enrique s'est dit : ''Je le fais parce qu'il le mérite''. Ça n'a pas dû plaire à certaines personnes au club... Il a vu mon attitude à l'entraînement, à un moment, je faisais partie de ceux qui s'entraînaient le mieux. Et puis j'ai compris que je n'allais rien avoir. lire aussi », lâche-t-il dans une interview accordée à L'EQUIPE , avant de poursuivre.

«On m'a traité différemment»