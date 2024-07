Mbappé fait encore parler au PSG !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Kylian Mbappé a acté son départ du PSG pour le Real Madrid cet été, mais Fabian Ruiz va recroiser la route de l'attaquant tricolore plus rapidement que prévu avec cette demi-finale de l'Euro 2024 entre l'équipe de France et l'Espagne. Le milieu de terrain parisien se confie sans détour sur la menace que représente le capitaine des Bleus en attaque.

La fin de l'histoire entre Kylian Mbappé et le PSG a fait couler beaucoup d'encre ces derniers mois puisque la séparation ne s'est pas faite en bons termes entre la direction du club et l'attaquant français. Le feuilleton est désormais terminé, mais un membre de l'effectif du PSG peut d'ores et déjà craindre de retrouver Mbappé : Fabian Ruiz, le milieu de terrain de l'Espagne, futur adversaire de l'équipe de France en demi-finale de l'Euro.

PSG : Transfert à 100M€, l'Arabie Saoudite a lancé l'assaut https://t.co/o5t5dRzY41 pic.twitter.com/4fbHJHB4MW — le10sport (@le10sport) July 8, 2024

« Il peut être dangereux »

Interrogé dans les colonnes du Parisien , Ruiz évoque la menacé Mbappé pour son équipe, mais réfute l'idée de se concentrer uniquement sur son ancien coéquipier du PSG : « Non, il n’y a pas de plan anti-Kylian ! On connaît tous Kylian. Si on lui donne un peu d’espace, on sait à quel point il peut être dangereux. Mais on se prépare à poser des problèmes à l’adversaire dans son ensemble », indique le milieu de terrain espagnol du PSG.

Ruiz craint les Blaus