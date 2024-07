PSG : Un joueur brille à l’étranger et lâche une révélation surprenante

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Arrivé au PSG en 2022, Fabian Ruiz n’a pas toujours convaincu au sein du club parisien. Pourtant, en sélection, le joueur de 28 ans s’impose progressivement comme l’un des cadres de l’Espagne, notamment sur cet Euro 2024. Interrogé sur sa forme disparate en club et en sélection, le joueur parisien s’est livré sans détour.

Ce mardi soir, l’équipe de France s’attaque à un gros morceau. Et pour cause, les Bleus vont affronter l’Espagne en demi-finale de l’Euro à l’Allianz Arena de Munich. En pleine confiance, la « Roja » peut compter sur des éléments forts dans l’entrejeu, comme Fabian Ruiz. Faisant partie des meilleurs joueurs du tournoi, le milieu de terrain du PSG s’est longuement confié au Parisien avant ce choc.

Fabian Ruiz se voit continuer au PSG

Tout d’abord, Fabian Ruiz a évoqué son avenir sans langue de bois , affirmant très clairement qu’il souhaitait rester au PSG : « Vous voulez que je m’en aille ? (rires). Je sais que mon nom ressort à chaque mercato, mais je suis bien à Paris, il me reste trois ans de contrat et j’ai encore beaucoup d’objectifs à atteindre avec le PSG » . L’international Espagnol, parfois critiqué au PSG depuis deux saisons, a également évoqué la différence entre ses prestations en club, et en sélection.

« Je trouve que la manière de jouer au PSG et en Espagne se ressemblent beaucoup »