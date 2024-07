PSG : Le jour où l’OM a donné «des frissons» à Kylian Mbappé !

Thomas Bourseau

Que tu sois un joueur du PSG ou d’un autre club de Ligue 1, le déplacement à Marseille pour y affronter l’OM à l’Orange Vélodrome est toujours hors norme. C’est du moins le constat de Kylian Mbappé qui en a fait l’expérience avec le Paris Saint-Germain, mais aussi l’AS Monaco.

Kylian Mbappé a fait le tour des stades de France depuis ses débuts en professionnels et même avant à l’AS Monaco. Ces sept dernières années, celui qui est devenu champion du monde et meilleur buteur de l’histoire du PSG a pu disputé moult Classiques face à l’OM en tant qu’attaquant de l’ennemi historique de l’Olympique de Marseille au Paris Saint-Germain.

«Il n’avait jamais vu un stade comme le Vélodrome, avec une telle ambiance»

Et cette ferveur constante et étouffante pour les adversaires, Kylian Mbappé l’a particulièrement ressentie l’année dernière. Pendant le voyage à Marseille du PSG pour le Classique à l’Orange Vélodrome, Mbappé a raconté à Jean-Charles de Bono pour La Provence en avoir eu des « frissons ». « Il m’a dit qu’il n’avait jamais vu un stade comme le Vélodrome, avec une telle ambiance. Il en a eu des frissons ».

«Il y avait tellement de monde devant son hôtel qu’il avait l’impression que le match se jouait là !»

Mais ce n’est pas tout le propos tenu par Kylian Mbappé. Après le quart de finale de l'Euro vendredi entre l’équipe de France et le Portugal (0-0, puis 5-3 aux tirs au but), le capitaine des Bleus a poursuivi avec le constat suivant raconté par Jean-Charles de Bono. « La saison dernière, quand il est sorti de l’hôtel avant le match où les deux équipes étaient au coude à coude, il y avait tellement de monde devant son hôtel qu’il avait l’impression que le match se jouait là ! C’est une personne remarquable, vraiment, avec un grand cœur, en plus d’être un grand joueur ».

