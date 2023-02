Mbappé avertit Neymar en direct

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Mardi soir après la défaite contre le Bayern Munich (0-1), Kylian Mbappé a pris la parole et a eu des mots forts pour ses coéquipiers en vue du match retour. Convaincu que le PSG peut encore se qualifier, le crack de Bondy exhorte les Parisiens à « bien manger et bien dormir ». Un message directement adressé à Neymar à en croire Daniel Riolo.

Contre le Bayern Munich mardi soir le PSG a montré deux visages. Le premier sans apathique sans Kylian Mbappé et le second plus fringuant avec la star parisienne, entrée pour la dernière demi-heure de jeu, sans toutefois pouvoir inverser la tendance. Par conséquent, le PSG s'est incliné (0-1), mais l'attaquant français est persuadé que les Parisiens peuvent encore sa qualifier au match retour.

Mbappé prévient ses coéquipiers

Ainsi, après le match, Kylian Mbappé s'est présenté au micro de Canal+ afin de remobiliser ses coéquipiers : « Il faut que tous les joueurs soient en bonne santé. Chacun doit bien manger et bien dormir. Quand on joue vers l'avant en développant un football offensif, ils ne sont pas à l’aise ». Et Daniel Riolo semble persuadé que les propos du numéro 7 du PSG sont loin d'être anodin et sont directement adressés à un certain Neymar.

«Ce sous-entendu est très lourd de sens»