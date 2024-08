Luis Enrique - PSG : Riolo s’agace, Paris va refaire le coup ?

Thomas Bourseau

Le PSG est irrésistible en ce début de saison. Les buts, le bloc équipe, la qualité de jeu. Tout y est et plus particulièrement lors de la dernière sortie en Ligue 1 vendredi dernier contre Montpellier (6-0). Néanmoins, Daniel Riolo n’est pas dupe et sait parfaitement qu’il ne suffit que d’un trou d’air pour faire tomber ce château de cartes.

En l’espace de deux matchs, le PSG a déjà inscrit 10 buts en encaissant qu’à une seule reprise, au Havre le 16 août pour sa première sortie en Ligue 1 de la saison (4-1). Lors de la réception de Montpellier, ce fut un festival de buts puisque les hommes de Luis Enrique ont trouvé la faille dans la défense héraultaise à six reprises (6-0).

«C’est toujours la même histoire avec le PSG»

Le jeu mis en place par Luis Enrique et appliqué par les joueurs du PSG met tout le monde d’accord en ce début de saison, mais Daniel Riolo refuse de se laisser aller à l’euphorie, se remémorant parfaitement des retours à la réalité par le passé pour le Paris Saint-Germain. « C’est toujours la même histoire avec le PSG, chaque année je l’anticipe à l’avance, ça va s’emballer dans tous les sens. Sur l’expression collective, l’année dernière même époque et jusqu’au 4 octobre, on avait exactement ce qu’on a vu ce soir ».

«Ça jouait super bien, collectivement c’était huilé, ça courrait dans tous les sens»

L’éditorialiste de RMC a en effet expliqué pendant l’émission de l’After Foot vendredi soir que la déroute à Newcastle en Ligue des champions avait distillé un doute ambiant en interne sur la philosophie de jeu du PSG et craint un certain déjà vu donc. « Ça jouait super bien, collectivement c’était huilé, ça courrait dans tous les sens. 4 octobre, une semaine avant il y avait eu le 4-0 au Parc et le 2-0 contre Dortmund et est venu le match contre Newcastle : 4-1. Derrière ça a été un peu moins bien ». Reste à savoir si le nouveau PSG évitera cette crevaison à l’automne.