Luis Enrique donne la «formule magique» pour sauver le PSG

Tenu en échec par l’AJ Auxerre vendredi dernier en Ligue 1, le PSG a une nouvelle fois fait preuve d’un manque d'efficacité criant. Un problème présent depuis le début de la saison en Ligue des champions. Présent en conférence de presse, Luis Enrique a donné selon lui la « formule magique » pour le régler.

« C’est inexplicable. » Après le match nul face au FC Nantes (1-1), Luis Enrique avait du mal à trouver des réponses au manque d’efficacité de son équipe. À la veille du déplacement sur la pelouse du RB Salzbourg en Ligue des champions, compétition dans laquelle le PSG n’a inscrit que 3 buts en 5 matchs, le technicien espagnol a évoqué ce problème et la solution pour le régler.

« La formule magique est claire, se procurer plus d'occasions que l'adversaire »

« La formule magique est claire, se procurer plus d'occasions que l'adversaire. Si on peut s'en procurer 20, 25 ou même 30 c'est tant mieux », a répondu Luis Enrique, insistant également sur l’efficacité défensive.

« Faire en sorte que nos adversaires aient moins d'occasions »

« Et il faut prendre le moins de buts possible et faire en sorte que nos adversaires aient moins d'occasions. Nos statistiques sont véritablement très bonnes et se sont elles qui déterminent et font que l’on a plus de chances de gagner. On va essayer d'améliorer. Il faut garder la confiance et encore une fois insister, insister et insister », a ajouté Luis Enrique.