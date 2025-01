Luis Enrique a «choqué» un crack du PSG

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Depuis qu’il est entraineur du PSG, Luis Enrique n’hésite pas à faire confiance à la jeunesse. Il a ainsi installé Warren Zaïre-Emery, tout en donnant du temps de jeu à Senny Mayulu ainsi que Yoram Zague. Ce dernier avait été lancé dans le grand bain en avril 2024 alors qu’il n’avait que 17 ans. Une titularisation qui n’avait pas manqué de surprendre Zague.

Au milieu de stars, il est difficile pour un jeune de trouver sa place au PSG. Certains y arrivent, bénéficiant de la confiance de Luis Enrique. Ça a notamment été le cas pour Yoram Zague. Le latéral parisien est apparu lors de 3 rencontres de Ligue 1 cette saison. C’est en avril dernier que Zague avait connu sa grande première au PSG. Alors âgé de 17 ans, il avait été titularisé face à Clermont.

Rami révèle un attaquant qui pourrait chambouler l'attaque du PSG ! Découvrez son nom avant tout le monde ⚽️

➡️ https://t.co/AMclteOVCy pic.twitter.com/DZGFjSP9qA — le10sport (@le10sport) January 4, 2025

« Peu importe le poste où je joue, je suis content de jouer »

Pour Wescoach, Yoram Zague est revenu sur sa grande première au PSG et le fait qu’il avait été choqué d’une telle décision de Luis Enrique. Le crack parisien a ainsi raconté : « Mon premier match en Ligue 1 ? Je me souviens, en semaine, l’adjoint vient me voir et me dit que le coach trouve que je peux jouer latéral gauche. Je me disais, peu importe le poste où je joue, je suis content de jouer. Je ne pensais pas qu’il allait me faire jouer dans la semaine où il me l’a dit ».

« C’était un truc de fou »

« On va en causerie, on regarde la compo et je vois qu’il y a mon prénom. J’étais choqué. Pourquoi il me met titulaire ? Ça fait pas longtemps que je suis là, j’ai fait un groupe en Ligue 1. Je commence titulaire, je suis content. C’était mon premier match comme latéral gauche et comme pro, au Parc. C’était un truc de fou. J’avais la pression », a ajouté Yoram Zague.