Le PSG va signer avec le nouveau Mourinho ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Daniel Riolo se montre toujours aussi critique envers Luis Enrique et en a remis une couche mercredi soir après la défaite du PSG contre l’Atlético de Madrid. Le chroniqueur de RMC Sport reproche même au coach espagnol de « gourouter » les supporters et les médias, tout comme le faisait José Mourinho à sa grande époque. Mais le PSG s’apprêterait malgré tout à lui faire signer une prolongation de contrat.

À en croire les dernières tendances, le PSG devrait prochainement prolonger Luis Enrique et lui faire signer un nouveau contrat jusqu’en 2027. Mais en attendant, le technicien espagnol continue de ramer en Ligue des Champions cette saison avec le PSG, et la défaite concédée mercredi soir contre l’Atlético de Madrid (1-2) a provoqué une nouvelle colère de Daniel Riolo.

EXCLU @le10sport : Le FC Séville songe à recruter Ayman Kari (PSG) cet hiver



▶️ Kari arrive en fin de contrat (juin 2025) et n'entre plus dans les plans du PSG



▶️Séville très intéressé, réfléchit à une offensive cet hiver pour le récupérerhttps://t.co/9Kr3ku2Kx1 — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) November 6, 2024

« C’est un peu comme Mourinho... »

Au micro de l’After Foot sur RMC Sport après la rencontre, l’éditorialiste a dézingué Luis Enrique, en comparant ses défauts à ceux de José Mourinho : « Il a gourouté 80% des supporters du PSG et 70% des médias. Il a gourouté tout le monde. Cet entraîneur là, c’est un peu comme Mourinho à une époque, il était capable de créer une secte dans laquelle tu entrais et les gens le suivent. Les gens le suivent comme un leader politique. Tu te mets derrière, il peut faire n’importe quoi, ils continueront de le suivre. Dans sa com qui est archi mauvaise face aux journalistes, tout ça est calculé parce qu’elle est excellente à côté, dans ce qu’il dit aux supporters, dans ce qu’ils veulent entendre, dans la façon qu’il a de séduire les gens et en plus avec ce doc où il va fanfaronner où im va pousser des coups et gueule et tout le monde va tomber dans le panneau de ce cirque qui est tellement écrit qu’il faut être un débile pour ne pas le voir », estime Riolo.

« Il rend les gens débiles»

« En 2015, tu as Rakitic, Busquets, Iniesta, Neymar, Suarez, Messi au top de leur forme. L’année d’après, en 2016, en quart de finale avec cette équipe là, il s’est fait fesser par cet Atlético de Simeone. L’année d’après, quand il a fait la remontada, grâce à un arbitre qui a été scandaleux, le tour d’après il s’est fait gifler par la Juve. Avec l’Espagne ça a été bidon. Et les gens sont là comme dans la secte, ils le suivent parce ce gars là rend les gens débiles », poursuit Daniel Riolo.