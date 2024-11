PSG : Le gouvernement Macron intervient après la polémique !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce mercredi soir, à l’occasion de la réception de l’Atlético de Madrid, les Ultras du PSG ont déployé une grande banderole en hommage à la Palestine. Salué, ce tifo a également été décrié notamment par Bruno Retailleau, ministre de l’Intérieur. Ce dernier a notamment demandé au club parisien de s’expliquer publiquement à ce sujet.

Le PSG déçu. Après une rencontre dominée ce mercredi soir face à l’Atlético de Madrid à l’occasion de la quatrième journée de la Ligue des Champions, les hommes de Luis Enrique se sont finalement inclinés (1-2) sur le fil, et se retrouvent désormais 25ème sur 34 au classement de la C1. Si cette défaite a fait couler de l’encre, c’est également le cas de la banderole déployée avant le coup d’envoi par le Collectif Ultras Paris (CUP).

Le CUP rend hommage à la Palestine

A l’instar de chaque grande rencontre, les pensionnaires du virage Auteuil avaient prévu un grand tifo en amont. Celui de ce mercredi soir restera très marquant, lui qui visait à rendre hommage à la Palestine, actuellement en conflit sanglant avec Israël. Cette banderole, dans laquelle un hommage des victimes du conflit au Liban également était accompagnée du slogan « Free Palestine », mais également de : « La guerre sur le terrain mais la paix dans le monde ». Si sur les réseaux sociaux, ce geste envers les victimes de Gaza a été salué par de nombreux internautes, ce dernier n’a pas été du goût du gouvernement d’Emmanuel Macron.

Je demande au @PSG_inside de s’expliquer et aux clubs de veiller à ce que la politique ne vienne pas abîmer le sport, qui doit toujours rester un ferment d’unité. Ce tifo n’avait pas sa place dans ce stade, et de tels messages sont d’ailleurs proscrits par les règlements de la… https://t.co/XiQ61LnLO6 — Bruno Retailleau (@BrunoRetailleau) November 7, 2024

« Ce tifo n’avait pas sa place dans ce stade »

Alors qu’il avait déjà interpellé le PSG il y a deux semaines pour des chants homophobes, le ministre de l’Intérieur Bruno Retailleau a réitéré ce jeudi. Sur son compte X, ce dernier a réclamé des comptes au club parisien à propos de cette banderole pour la Palestine : « Je demande au PSG de s’expliquer et aux clubs de veiller à ce que la politique ne vienne pas abîmer le sport, qui doit toujours rester un ferment d’unité. Ce tifo n’avait pas sa place dans ce stade, et de tels messages sont d’ailleurs proscrits par les règlements de la Ligue et de l’UEFA. Si cela devait se répéter, il faudra envisager d’interdire les tifos pour les clubs qui ne font pas respecter les règles ».