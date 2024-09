Le PSG tient son nouveau «chouchou» après Mbappé ?

Pierrick Levallet

Le mercato estival 2024 a marqué la fin de l’ère Kylian Mbappé au PSG. Le capitaine de l’équipe de France a signé au Real Madrid, laissant un grand vide chez les Rouge-et-Bleu derrière lui. Bradley Barcola semble néanmoins l’avoir comblé en partie. L’ailier de 22 ans est d’ailleurs déjà entré dans le coeur des supporters parisiens.

Barcola séduit tout le monde au PSG

Auteur d’un début de saison séduisant (6 buts en 7 matchs), l’ailier de 22 ans brille avec le PSG. Indiscutable sur son côté gauche, Bradley Barcola est désormais un élément très important de Luis Enrique. L’ancien de l’OL semble d’ailleurs être entré dans le coeur des supporters parisiens, chose que Luis Fernandez valide.

«Il est jeune, il va encore progresser»

« Barcola, le chouchou du Parc des Princes ? S’il ne l’est pas encore, il en prend sérieusement le chemin. Sur le terrain, il imprime un style de jeu, un état d’esprit et une implication, avec ses aller-retours, que les gens adorent. Il est jeune, il va encore progresser. Mais on sent qu’il a cette personnalité faite d’humilité et ces qualités footballistiques spectaculaires qui attirent les gens au stade. Les supporters ont raison de l’aimer » a lancé l’ancien joueur et entraîneur du PSG, interrogé par Le Parisien. Alors qu’il suscitait le doute à son arrivée, Bradley Barcola est en train de mettre tout le monde d’accord chez les Rouge-et-Bleu. Reste maintenant à voir s’il saura répondre présent lors des grands rendez-vous, à commencer par le choc contre Arsenal en Ligue des champions ce mardi.