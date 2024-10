Le PSG responsable d’une galère de Deschamps

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Auteur d’un début de saison intéressant, le PSG a enchaîné une défaite et un match nul avant la trêve internationale. Si de nombreux Parisiens sont actuellement présents en équipe de France, certains observateurs comme Emmanuel Petit estiment que les hommes de Luis Enrique ne progressent plus autant qu’avant, et cela se sent chez les Bleus.

Juste avant le début de la trêve internationale, le PSG a connu une contre-performance sur la pelouse de l’OGC Nice (1-1). Désormais, le club parisien n’est plus leader du championnat, et a laissé son trône au profit de l’AS Monaco. Pour certains, plusieurs éléments de Luis Enrique ne progressent plus autant qu’attendu, et cela commence à poser problème.

Emmanuel Petit dénonce le manque de confiance de Kolo Muani au PSG...

C’est notamment le cas d’Emmanuel Petit. Présent au micro de Rothen S’enflamme sur RMC ce vendredi après-midi, le champion du monde 1998 a évoqué le cas de Randal Kolo Muani, mais aussi de Bradley Barcola, qui selon lui, stagnent voire régressent depuis un moment. « Trouver quelqu’un qui défend Kolo Muani à l’heure actuelle, il faut être courageux. Moi j’ai décidé de le défendre parce qu’il a des circonstances atténuantes. On a parlé de ses stats, de son investissement en équipe de France, ce sont des faits, c’est factuel. Il est loin de satisfaire, mais depuis son intégration en sélection, c’est l’un des rares qui se débrouille avec ce qu’il a. En revanche, je ne peux pas m’empêcher de prendre le contexte du PSG de côté quand on parle de Kolo Muani », a ainsi lâché Petit.

...Et pointe du doigt le niveau de Bradley Barcola

« Il y a la grande majorité des joueurs parisiens qui ne progressent pas depuis un petit moment », poursuit l’ancien joueur d’Arsenal, qui n’a pas hésité également à mettre en garde ses auditeurs à propos du niveau de Bradley Barcola : « Certains régressent, à part Barcola, quoi que Barcola depuis le début de l’année c’est pas ça non plus ».