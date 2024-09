Le PSG réalise une performance historique !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Auteur de trois victoires en trois matchs de championnat, le PSG réalise un super début de saison. Ce samedi soir, le club de la capitale accueille le Stade Brestois au Parc des Princes (21h), et va tenter d’enchaîner sur sa belle série. C’est d’ailleurs contre Brest que Paris connaît sa plus longue série d’invincibilité en championnat.

Le PSG va amorcer une partie de sa saison très chargée. Avant d’accueillir Gérone au Parc des Princes mercredi dans le cadre de la première journée de Ligue des Champions, le club de la capitale reçoit Brest en Ligue 1 ce samedi soir.

Le PSG veut enchaîner

Avec trois victoires en autant de matchs disputés, la formation de Luis Enrique a réalisé un début de saison très intéressant. Une victoire ce samedi soir face au club breton pourrait permettre aux Parisiens d’asseoir leur domination en tête du championnat de France, et ainsi d’entamer sa campagne européenne avec sérénité. La saison passée, Brest avait posé des problèmes au PSG notamment au Parc des Princes (2-2).

Brest, un adversaire qui sourit au PSG

Cependant, le PSG peut aborder cette rencontre en confiance. Et pour cause, Brest est l’adversaire qui réussit le mieux à Paris avec Angers. Cela fait 25 matchs consécutifs que le PSG n’a plus perdu contre la formation bretonne en championnat. Le dernier revers francilien face à Brest remonte ainsi au 26 janvier 1985.