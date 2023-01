Le PSG proche de craquer après 30 ans de drague ?

Guillaume de Saint Sauveur

Plus que jamais en conflit avec la Mairie de Paris qui refuse catégoriquement d’entendre parler d’une vente du Parc des Princes, le PSG envisage donc de changer d’enceinte. Et le Stade de France, qui tend les bras depuis 30 ans au club de la capitale, lance un nouvel appel du pied à la direction du PSG.

Ça chauffe à Paris ! Depuis maintenant plusieurs mois, la direction du PSG s’est lancée dans un interminable bras de fer avec la mairie de Paris dans le but d’acheter le Parc des Princes et d’y mener des travaux de rénovation et d’agrandissement. Cependant, Anne Hidalgo et l’ensemble de la Mairie de Paris refusent d’étudier cette possibilité, affirmant avec force que le Parc des Princes ne sera pas vendu au PSG.

Le PSG envisage de bouger

Face à cette situation qui n’évolue pas, le PSG est donc en train d’étudier de nouvelles alternatives pour son futur stade, avec d’éventuels projets de construction à Poissy ou encore Saint-Cloud. Mais qu’en est-il du Stade de France ?

« 30 ans que nous proposons au PSG »