Le PSG privé d’une star ?

Thomas Bourseau

Le PSG doit avancer sans son gardien titulaire depuis la victoire parisienne contre Brest (3-1). Touché à la cuisse, Gianluigi Donnarumma est toujours à la table des soins et manquera donc le rendez-vous de Ligue 1 vendredi contre Rennes ainsi qu’éventuellement le choc de Ligue des champions contre Arsenal la semaine prochaine...

Gianluigi Donnarumma est aux abonnés absents depuis plus d’une semaine au PSG. En effet, ayant ressenti une gêne à la cuisse droite contre Brest à la mi-septembre (3-1), le portier italien a manqué le premier rendez-vous européen de la saison régulière du Paris Saint-Germain en Ligue des champions face à Gérone (1-0) et le nul concédé à Reims samedi dernier (1-1).

Donnarumma va rater son troisième match de suite

Toutefois, le premier choc de C1 approche à grands pas pour le PSG à Londres et la présence de Donnarumma ne serait certainement pas assurée selon L’Équipe. Dans ses colonnes du jour, le quotidien sportif affirme ce jeudi qu’à un peu plus de 24 heures de la réception du Stade Rennais au Parc des princes, Donnarumma est reste en soins cette semaine comme indiqué par le Paris Saint-Germain. Et pour ce qui est d’Arsenal ?

La présence de Donnarumma remise en question pour Arsenal ?

L’Équipe annonce ces dernières heures qu’il existe à ce jour de vives interrogations autour de la participation de Gianluigi Donnarumma à l’Emirates Stadium mardi prochain pour le deuxième rendez-vous de la saison du PSG en Ligue des champions. Matvey Safonov devrait dans ce cas de figure, une nouvelle fois être aligné par Luis Enrique.