Transferts : Il trahit le PSG pour l’OM et jubile !

Fabrice Fiorèse fait partie d'un club très restreint, celui des joueurs qui ont défendu les couleurs du PSG, mais aussi de l'OM au cours de leur carrière. L'ancien attaquant a vu Adrien Rabiot le rejoindre cet été. Malgré les critiques des supporters, Fiorèse ne regrette aucunement son choix. Ce dimanche, il est revenu sur cette opération polémique.

A l’instar d’Adrien Rabiot, il a porté les couleurs du PSG et de l’OM. Aujourd’hui éloigné des terrains, Fabrice Fiorèse fût l’un des premiers à rejoindre le club ennemi. Depuis, son nom résonne comme celui d’un traître chez les supporters du PSG. Un terme qu’il trouve, quelque peu, exagéré.

«Traître c’est un mot fort »

«Traître c’est un mot fort. Je resterai toujours le number one des transferts parce que je suis détesté à Paris et à Marseille. Après on a une carrière à faire, on n’appartient pas qu’à un club » a confié Fiorèse lors d’un entretien accordé au Canal Football Club sur Canal +.

Fiorèse tacle l'OM !

Malgré les critiques, il ne regrette aucunement sa décision de signer à l’OM, même s’il espérait un peu plus de soutien de la part de sa direction. « Je le referai bien sûr, mais différemment. Je pense que le club aurait dû me protéger, j’ai le sentiment d’avoir été jeté dans la gueule du loup » a lâché Fiorèse dimanche soir.