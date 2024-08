Le PSG prépare un grand changement !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En démarrant la saison 2024-2025 par une belle victoire face au Havre la semaine dernière, le PSG va retrouver le Parc des Princes lors de la deuxième journée pour affronter Montpellier. A cette occasion, les supporters retrouveront le stade pour la première fois depuis la fin de saison dernière et quelques changements auront lieu. A commencer par l'entrée des joueurs.

C'est une nouvelle saison et c'est aussi l'occasion pour le PSG de procéder à quelques changements. Alors que l'arrivée d'un nouveau speaker est imminente, même s'il faut encore attendre l'officialisation du nom du successeur, les joueurs du club connaîtront une entrée différente sur la pelouse par rapport à ce qu'ils faisaient dernièrement.

Mercato - PSG : Nouveau coup de théâtre à 60M€ à Paris ! https://t.co/NvnqbkbIBA pic.twitter.com/i1zsDQ8sHA — le10sport (@le10sport) August 22, 2024

L'accueil des joueurs sur tapis rouge

Comme le révèle L'Equipe, le PSG a prévu de renouer avec les traditions pour ce premier match au Parc des Princes dans cette saison 2024-2025. En effet, les joueurs feront leur entrée par le tapis rouge devant l'entrée présidentielle et non plus par le parking souterrain.

Une première attendue

Cet été, les choses ont beaucoup bougé dans le collectif parisien depuis le départ de Kylian Mbappé. Ce match face à Montpellier sera une autre occasion de voir l'étendue du talent de certaines recrues. La semaine dernière, le jeune Joao Neves avait fait sensation notamment lors de son entrée en jeu.