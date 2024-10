Le PSG prépare un coup à la Mbappé ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le PSG pourrait bien imiter le Real Madrid en conservant l'un de ses joueurs durant la trêve internationale de novembre. Selon le père de Matvey Safonov, le gardien russe pourrait rester au sein de la capitale française et déclarer forfait pour les deux prochaines rencontres de sa sélection, face à Bruneï et à la Syrie.

Au début du mois d’octobre, Didier Deschamps avait renoncé à convoquer Kylian Mbappé. Le sélectionneur de l’équipe de France l’avait laissé à la disposition du Real Madrid en raison d’une douleur à la cuisse. Cela ne l’avait pas empêché de disputer un match de championnat juste avant la trêve internationale.

Le PSG va conserver Safonov ?

Eh bien le PSG pourrait bien s’inspirer du Real Madrid en conservant l’un de ses joueurs durant le mois de novembre. Comme l’a laissé entendre le père de Matvey Safonov, le gardien russe pourrait rester à Paris et renoncer aux deux prochains matchs de sa sélection.

« Je n'en sais rien »

« Nous attendons toujours notre fils à la maison ! Et peu importe qu'il s'agisse d'une convocation en équipe nationale ou d'une occasion complètement différente. J'ai parlé à Matvey de sa venue en équipe nationale, mais il m'a dit qu'il ne savait pas encore s'il viendrait à ce rassemblement de novembre ou non. Peut-être qu'il y a une situation dans le club et d'autres circonstances, mais je n'en sais rien » a-t-il lâché à Sport24.