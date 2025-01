Le PSG perd un joueur, hommage en direct !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Afin de pouvoir valider le départ en prêt de Randal Kolo Muani à la Juventus Turin, le PSG a été contraint de résilier le contrat de Juan Bernat, qui était prêté par le club francilien à Villarreal. Et mercredi soir, en direct sur RMC Sport, Daniel Riolo a rendu hommage au latéral gauche espagnol.

Plombé par son quota de joueurs prêtés à l’étranger qui avait déjà été atteint l’été dernier, le PSG a dû agir dans l’urgence ces derniers afin de pouvoir finaliser le départ en prêt de Randal Kolo Muani vers la Juventus Turin. Et une solution pour le moins radicale a été trouvée par la direction du PSG…

Bernat n’est plus un joueur du PSG

Le contrat de Juan Bernat (31 ans), qui était prêté à Villarreal, a été résilié par le PSG afin de libérer une place en prêt à l’étranger. Le latéral gauche espagnol, présent au club depuis 2018, a donc fait les frais de l’opération Kolo Muani, lui qui a pourtant été un titulaire pendant plusieurs années au PSG.

« Un très très bon joueur »

Et en direct dans l’After Foot sur RMC Sport mercredi soir, Daniel Riolo a rendu hommage à Bernat sur ses belles années au PSG : « Le pauvre Jean Bernard on l’a foutu dehors. Petit hommage à ce joueur qui a fait partie du PSG avec de belles épopées. Avant sa blessure qui l’a foutu en l’air définitivement, ça a été l’un des très très bons joueurs. Ça a été un joueur que j’ai beaucoup aimé au PSG », a lâché Riolo.