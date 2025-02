Le PSG l’attend, il est dégouté de venir à Paris !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Tiré au sort pour affronter le Paris Saint-Germain en play-offs de la Ligue des champions, le Stade Brestois se prépare à un double affrontement franco-français. Eric Roy, entraîneur de Brest, a affiché sa déception face à ce tirage, regrettant de ne pas affronter une équipe étrangère alors que ses hommes se préparent déjà à affronter le club de la capitale ce week-end, en Ligue 1.

Qualifié pour les play-offs de la Ligue des champions, le PSG devra se défaire d’un autre club français pour obtenir son billet pour les huitièmes de finale. Lors du tirage au sort effectué ce vendredi, la formation parisienne a en effet hérité du Stade Brestois. Les deux équipes se retrouveront au stade de Roudourou à Guingamp le 11 février puis au Parc des Princes le 19, avec en jeu une place en huitièmes en finale. Ce qui ne ravit pas vraiment Eric Roy.

« Je n’en dis rien »

« Je n’en dis rien, on ne peut pas contrôler ce genre de chose, donc on jouera le PSG », a confié l’entraîneur brestois lors de la conférence de presse organisée ce vendredi à la veille d’une rencontre de Ligue 1 face… au PSG. « On va proposer qu’on mixe et ça fera le match aller, comme ça, on donnera tout lors du match de samedi et on s'évite un match supplémentaire », a plaisanté Eric Roy, rapporté par RMC.

« On est juste déçu de jouer une équipe du championnat de France »

« On a préparé le match de samedi sans anticiper le tirage au sort de Ligue des champions. Cela ne change rien, poursuit l’entraîneur du Stade Brestois. On est juste déçu de jouer une équipe du championnat de France. Ça aurait été pareil face à Lille ou Monaco. On aurait préféré jouer une équipe étrangère. On joue des Coupes d'Europe pour se confronter justement à des clubs étrangers ».