Le PSG lâche 70M€, un «grand attaquant» bientôt transféré ?

Le Napoli s'est longtemps montré intransigeant avant de fendre l'armure devant l'intransigeance de son joueur, Khvicha Kvaratskhelia. Le club italien a accepté de vendre l'ailier géorgien de 23 ans pour 70M€, sans bonus. En Italie, cette opération a été saluée, surtout qu'elle pourrait servir à financer le recrutement de son successeur.

Le PSG a eu un vendredi chargé. En plus de gérer le cas Randal Kolo Muani, dont le prêt à la Juventus a été suspendu, le club parisien a finalisé le transfert de Khvicha Kvaratskhelia, qui a finalement été officialisé dans la soirée. Pour son premier entretien en France, l’ailier de 23 ans a évoqué un rêve devenu réalité. «C’est un honneur de pouvoir porter le maillot du PSG. C’était un rêve pour moi de jouer pour l’une des plus grandes équipes du monde. C’est une grande fierté, et un rêve et nous allons nous battre ensemble pour réaliser nos rêves. Je suis très heureux d’être là » a lâché Kvaratskhelia.

« Une excellente affaire»

Selon des sources proches du dossier, le PSG est parvenu à s’entendre avec le Napoli autour d’un transfert à 70M€ + 10M€ de bonus. Pour Valentin Paulizzi, le club italien a réalisé une belle opération pour un joueur qui avait doucement perdu de son influence depuis son sacre en 2023. « À mon avis, le Napoli réalise une excellente affaire. C’est un montant significatif pour un joueur qui n’était plus essentiel. De plus, cette vente pourrait ouvrir la voie à d’autres recrutements, comme l’achat d’un grand attaquant » a confié le journaliste de L’Equipe au cours d’un entretien accordé à 1 Station Radio.

Le Napoli s'active pour le remplacer

Ces derniers jours, plusieurs noms ont été évoqués pour remplacer Kvaratskhelia au poste d’ailier. La piste la plus chaude mènerait à Alejandro Garnacho (Manchester United). Selon la presse étrangère, il ne faut pas enterrer les dossiers Yeremay Hernandez (Deportivo La Corogne), mais aussi Rayan Cherki (OL), qui aurait proposé ses services au Napoli.