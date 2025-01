Kvaratskhelia met un joueur du PSG en grand danger !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce vendredi, le PSG a officialisé l’arrivée de Khvicha Kvaratskhelia en provenance de Naples. Un gros coup à 70M€ pour le club de la capitale, qui va clairement se renforcer sur l’ailier gauche de son attaque. Mais selon Robert Pirès, l’arrivée du Géorgien pourrait faire beaucoup de mal à Bradley Barcola, en méforme ces derniers temps.

Après plusieurs semaines de spéculations, le PSG a atteint son objectif avec la signature de Khvicha Kvaratskhelia. Le phénomène de 23 ans s’est engagé jusqu’en juin 2029 avec Paris, qui a officialisé son arrivée ce vendredi. « C’est un honneur de pouvoir porter le maillot du PSG. C’est un rêve pour moi de jouer pour l’une des plus grandes équipes du monde. C’est une grande fierté et un rêve, et nous allons nous battre ensemble pour accomplir nos rêves. Je suis très heureux d’être là », a rapidement confié le nouveau numéro 7 du club francilien.

Barcola en danger à cause de Kvaratskhelia ?

Amené à évoluer sur le flanc gauche de l’attaque de Luis Enrique, Khvicha Kvaratskhelia devrait donc immédiatement prendre la place de Bradley Barcola. En difficulté au cours des derniers mois, l’international Français est en danger avec l’arrivée du Géorgien à Paris selon Robert Pirès. « Oui, car il joue au même poste et avec le même registre que le Géorgien. Les deux joueurs vont vite, dribblent, percutent et marquent des buts », a confié ce dernier au cours d’un entretien accordé au Parisien ce samedi.

« Il faut que Bradley conserve du temps de jeu »

« Je ne sais pas comment Luis Enrique va procéder avec Bradley Barcola. Il faut bien le gérer et ne pas le griller. C’est un jeune. C’est important de communiquer avec lui. Il faut que Bradley conserve du temps de jeu et ce ne sera pas facile de lui garantir après le recrutement d’un super joueur contre une indemnité de transfert de 70 millions d’euros. Cela veut clairement dire que Kvaratskhelia t’apporte plus que le titulaire du poste », conclut l’ancienne gloire d’Arsenal.