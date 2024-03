Le PSG l'a transformé, il déballe tout

Amadou Diawara

Milieu de terrain de formation, Danilo Pereira a enchainé les matchs en tant que défenseur central depuis sa signature au PSG. Désormais, l'international portugais est totalement polyvalent. Comme il l'a avoué lui-même, Danilo Pereira se sent très à l'aise aussi bien dans l'entrejeu que dans la ligne défensive.

Formé en tant que milieu de terrain, Danilo Pereira a étoffé sa palette en tant que joueur au PSG. En effet, l'international portugais a très souvent joué au poste de défenseur central sous les couleurs rouge et bleu. A tel point qu'il est maintenant totalement à l'aise dans cette position.

«Je me sens très bien en tant que défenseur central»

« A ce stade, je n'ai plus l'impression qu'il existe un poste dans lequel je me sens plus à l'aise. Je m'améliore avec l'expérience et le temps de jeu. En ce moment, je me sens très bien en tant que défenseur central, et si je dois jouer milieu, je suis également bien préparé » , a reconnu Danilo Pereira lors d'un entretien accordé à O Jogo.

«Si je dois jouer milieu, je suis bien préparé»