Le PSG l’a impressionné, il annonce du très lourd sans Mbappé !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Orphelin de Kylian Mbappé, parti libre du côté du Real Madrid l’été dernier, le PSG de Luis Enrique réussit néanmoins à progresser. Les Parisiens surfent actuellement sur une excellente dynamique, et impressionnent leurs adversaires, comme Eric Roy. Ce dimanche, l’entraîneur de Brest a affirmé que le club de la capitale pouvait aller très loin en Ligue des Champions.

Le PSG régale. Si lors du départ de Kylian Mbappé, des doutes s’étaient alors créé dans la capacité des hommes de Luis Enrique à se montrer dangereux offensivement, force est de constater que Paris est sans doute plus performant sans son numéro 7. L’équipe parisienne dirigée par le coach espagnol est dans une excellente forme, à l’image d’un Ousmane Dembélé auteur de deux triplés consécutifs.

Le PSG a-t-il trouvé son buteur de demain ? 💥 Gonçalo Ramos, performant mais remplaçant, pourrait vivre un tournant décisif !

➡️ https://t.co/bamTrgf0z7 pic.twitter.com/oiwDM0xgPo — le10sport (@le10sport) February 2, 2025

« Cette équipe est bien meilleure collectivement »

Ce samedi, le PSG a de nouveau obtenu un succès assez important sur la pelouse de Brest (2-5). Coach de la formation bretonne, Eric Roy a avoué que cette équipe l’avait plutôt impressionné, lui qui n’a d’ailleurs pas hésité à la décrire comme plus impressionnante que le Real Madrid, affronté quelques jours plus tôt : « Cette équipe est bien meilleure collectivement. À l'inverse de ce qu'on a connu contre le Real Madrid, où on a pu poser notre jeu, jouer un peu... Hier face au PSG, on avait moins le ballon. Et habituellement, quand on a moins le ballon, on court beaucoup plus que l'adversaire », a affirmé Eric Roy ce dimanche.

« Ils ne gagneront peut-être pas la Ligue des champions mais ils se posent en sérieux candidat »

Présent au micro de l’émission Stephen Brunch de RMC, le coach de Brest a concédé que le PSG pouvait être un concurrent sérieux concernant la victoire finale en Ligue des Champions : « Dans cette équipe du PSG tout le monde court, tout le monde attaque et tout le monde défend. Ils ne gagneront peut-être pas la Ligue des champions mais ils se posent en sérieux candidat. »