Le PSG et Mbappé en «guerre», tout est révélé en direct !

Arnaud De Kanel

Le PSG et Kylian Mbappé ne se sont fait aucun cadeau cette année. Face au refus de prolonger de son attaquant, le club de la capitale n'a pas hésité à le sanctionner. Les deux parties se seraient livrées une véritable «guerre» selon Daniel Riolo qui a évoqué le sujet en direct dimanche soir.

Sept ans après son arrivée, Kylian Mbappé a quitté le PSG cet été. Un départ qui marque la fin d'un long et rude bras de fer entre le joueur, son entourage, et la direction du club de la capitale. Très remontée auprès du capitaine des Bleus , cette dernière ne l'a pas épargné et Mbappé, qui ne voulait pas se faire marcher dessus, a souvent répondu. La guerre a donc éclaté comme l'a évoqué Daniel RIolo dimanche soir sur les ondes de RMC .

«C'était une guerre totale avec Nasser»

« La façon dont les Qataris gèrent les clubs, se séparent des gens, ce qu’ils pensent de ce que doit être le petit personnel, Mbappé est entré en guerre. C'était une guerre totale avec Nasser. Il faut rappeler ce que sont les Qataris, la façon qu’ils ont de gérer un club, comment ils se séparent des gens, la façon dont ils les traitent. Le chaos qui a découlé de tout ça n'a pas aidé Mbappé toute l’année, mais il n'est pas exempt de tout reproche », a révélé Daniel Riolo dans l'After Foot , avant de poursuivre.

«Mbappé a été soumis à un chantage cette année sur des excès de sa vie privée»