Le PSG en deuil, Al-Khelaïfi prend la parole

Le Paris Saint-Germain pleure la disparition d’un dirigeant emblématique. Décédé à 86 ans, Bernard Brochand laisse derrière lui un héritage indélébile, salué par Nasser Al-Khelaïfi, l’actuel président du club de la capitale. Brochand avait également participé au lancement de la chaîne Canal+ en 1984 et fut maire de Cannes durant treize années (2001 à 2014).

Le Paris Saint-Germain a perdu l'un de ses dirigeants pionniers. Bernard Brochand, présent au conseil d’administration en 1971 et à l’origine de la relance du club après sa séparation d’avec le Paris FC aux côtés d’Alain Cayzac, Charles Talar ou encore Daniel Hechter, est décédé mardi matin à l'âge de 86 ans. Présent dans le monde du sport, le natif de Nice était également un acteur des médias, en participant à la création de Canal+ en 1984 puis au rachat du PSG par la chaîne cryptée en 1991, mais aussi un homme politique avec un engagement à droite.

Le Paris Saint-Germain a appris ce jour le décès de son ancien dirigeant Bernard Brochand, à l’âge de 86 ans.



Le Club présente ses sincères condoléances à la famille et aux proches de Bernard Brochand. pic.twitter.com/p8DpfFRZ3A — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) February 25, 2025

Al-Khelaïfi salue un dirigeant qui a « contribué à faire du PSG ce qu'il est aujourd'hui »

Sur le site officiel du PSG, Nasser Al-Khelaïfi a rendu hommage à l’ancien maire de Cannes : « C'est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès de Bernard Brochand. Il a marqué l'histoire du Paris Saint-Germain par son engagement et sa passion qui ont contribué à faire du PSG ce qu'il est aujourd'hui. Au nom de toute la famille parisienne, je tiens à présenter mes plus sincères condoléances à ses proches et à tous ceux qui ont eu la chance de croiser son chemin. Son souvenir restera à jamais gravé dans l'histoire du club. »

L’hommage à Cannes

Mardi soir, quelques minutes après l’annonce de sa mort, un hommage a été rendu au Stade Pierre de Coubertin avant le coup d’envoi du quart de finale de Coupe de France entre l'AS Cannes, ville qu’il a dirigée durant treize années, et l’EA Guingamp (3-1).