Le PSG doit «changer de nom», la folle annonce

Depuis plusieurs mois, la question d’un changement de stade ne cesse de faire parler du côté du PSG. Le club de la capitale, qui n’a jamais trouvé d’accord avec la Ville de Paris pour le rachat du Parc des Princes, chercherait donc à devenir propriétaire d’un nouveau stade. Une catastrophe pour Jérôme Rothen qui estime que le PSG devrait en venir à changer de nom.

Dans quel stade évoluera le PSG à l'avenir ? La question se pose compte tenu du conflit qui oppose le club de la capitale à la Mairie de Paris qui refuse de vendre le Parc des Princes. Le PSG envisage donc de déménager en construisant son propre stade. Une hérésie pour Jérôme Rothen, qui estime que ce serait une catastrophe pour le club de la capitale.

«Pourquoi tu t'appellerais encore Paris Saint-Germain ?»

« Ils ont essayé de faire ça il y a plusieurs mois, ça n’a pas marché. Cela n’avance pas, la mairie de ne veut pas céder donc arrêtez d’aller sur ce terrain là parce que vous savez très bien que le PSG, l’âme du club, est au Parc des Princes. Si tu quittes le Parc et que tu construis un stade dans les Yvelines, il sera peut-être merveilleux, mais alors pourquoi tu t'appellerais encore Paris Saint-Germain ? », s’interroge l’ancien joueur du PSG au micro de RMC, avant de poursuivre.

«Non mais franchement, changez le nom du club dans ces cas-là»

« Tu n’aurais plus d’attaches à Paris, tu n’as déjà plus d’attaches à Saint-Germain-en-Laye. Tu as perdu le Camp des Loges, tu vas perdre le Parc des Princes, et donc tu vas avoir ton centre d’entraînement à Poissy et ton stade à Montigny le Bretonneux… Non mais franchement, changez le nom du club dans ces cas-là », ajoute Jérôme Rothen.