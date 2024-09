Le PSG a trouvé son nouveau Neymar ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Lors de son aventure au PSG, Kylian Mbappé prenait souvent la lumière. L'attaquant français était au centre de l'attention, même quand il évoluait aux côtés de Neymar et de Lionel Messi. Son absence aurait pu plomber le club de la capitale, qui n'a pas vraiment trouvé de remplaçant. Pourtant, depuis le début de la saison, plusieurs joueurs arrivent à bien s'illustrer, à l'image du Sud-Coréen Lee Kang-in.

Recruté en 2023, Lee Kang-in a pris de la valeur en passant une grande partie de sa vie en Espagne. L'ancien joueur de Valence et de Majorque n'est pas un titulaire indiscutable avec Luis Enrique, mais il fait des sorties plus que remarquée. En effet, il a inscrit son troisième but de la saison face à Rennes vendredi soir, et surtout, il se rend très utile pour son équipe.

Lee fait presque aussi bien que Neymar

D'après les informations de Paris Stats Germain, divulguées sur X, Lee Kang-in a délivré sept passes clés contre le Stade Rennais ce vendredi soir, c'est-à-dire des passes qui ont débouché sur un tir d'un coéquipier. C'est un record cette saison pour un joueur du PSG, et depuis le début de l'ère QSI, ils ne sont pas nombreux à faire mieux. En effet, Nenê en avait réussi 12, Di Maria 10 et Neymar 8.

Sept passes clés contre Rennes

Utilisé comme ailier ou comme milieu offensif d'habitude, Lee Kang-in a joué en tant que faux numéro 9 contre Rennes. Visiblement, le Sud-Coréen arrive à s'adapter à toutes les situations. A 23 ans, il donne beaucoup de satisfactions à Luis Enrique grâce à ses performances avec le PSG.