Le PSG a trouvé la solution pour Dembélé !

Le Paris Saint-Germain a mis la main sur Ousmane Dembélé à l’été 2023 soit à un an de l’expiration de son contrat au FC Barcelone pour 50M€. Après un clash avec Luis Enrique, Dembélé a été sanctionné par le coach et a manqué le match de Ligue des champions face à Arsenal (2-0). Néanmoins, d’après Eric Abidal, c’est sous Luis Enrique que le numéro 10 du Paris Saint-Germain pourrait exploser.

Entre Ousmane Dembélé et Luis Enrique, il y a eu une altercation le dimanche 29 septembre. Deux jours avant le choc en Ligue des champions pour la deuxième journée de saison régulière sur la pelouse d’Arsenal (2-0), le numéro 10 du PSG a montré un désaccord envers une consigne de Luis Enrique. Ce qui a débouché sur une sanction disciplinaire et son absence dans le groupe du technicien espagnol lors de la défaite parisienne face aux Gunners.

Ousmane Dembélé est passé au FC Barcelone entre 2017 et 2023. Forcément, l’ex-directeur sportif du Barça en la personne d’Eric Abidal l’a côtoyé en Catalogne et n’a jamais ressenti un moindre problème de comportement émanant de Dembélé. « Il y a énormément de choses qui sont dites sur lui, notamment par rapport au comportement etc. A Barcelone, je n’ai eu aucun problème. Certes, il a eu énormément de blessures, donc ça, ça l’a freiné dans son évolution. Je pense qu’il avait franchi un palier ». Aux yeux de l’ex-joueur du Barça, Dembélé peut et doit être une valeur ajoutée au PSG, ce qu’il peut devenir grâce à l’exigence de l’entraîneur : Luis Enrique. « Et aujourd’hui au niveau sportif, il est devenu un joueur cadre du Paris Saint-Germain avec un entraîneur qui est plus qu’exigeant et je pense que c’est un avantage pour Ousmane et pour tous les joueurs du Paris Saint-Germain. Et aujourd’hui, à lui de montrer et démontrer au Paris Saint-Germain qu’ils ne se sont pas trompés de l’avoir signé ».

« Je pense que chaque joueur a besoin d’avoir sa liberté et sa manière de s’exprimer sur le terrain. Mais un joueur créateur, doit toujours avoir cette magie dans les pieds et cette magie à l’esprit. Mais certainement dans les 30 derniers mètres. Ça me fait penser à tous ces joueurs qui ont énormément de qualités, mais à la perte du ballon ne font pas forcément les efforts. Je pense que c’est là-dessus qu’il y a une exigence de l’entraîneur. Donc oui, faites nous rêver, mais l’aspect tactique et l’aspect défensif, je pense que c’est sur cela que les joueurs, au final, sont jugés qui peuvent faire la différence au haut niveau, entre un bon joueur et un très bon joueur ». a conclu Eric Abidal en interview pour Free Foot. Reste à savoir si Ousmane Dembélé parviendra à répondre aux attentes fixées par l’ex-directeur sportif et joueur du FC Barcelone.