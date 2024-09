Le phénomène du PSG efface Greenwood

Jean de Teyssière

Arrivé la saison dernière en provenance de l’Olympique lyonnais, Bradley Barcola est en train de prendre du galon au PSG. International français depuis peu, le crack parisien a inscrit un superbe doublé face à Rennes, lors de la 6ème journée de Ligue 1. Barcola a déjà marqué six buts cette saison et devient le meilleur buteur du championnat. Le week-end prochain, il reportera donc le badge « top scoreur », qui était jusqu’ici la propriété de Mason Greenwood…

Depuis la fin de saison dernière, la LFP a instauré une nouveauté en Ligue 1 : le meilleur buteur portera le badge « Top Scoreur » sur son maillot. Kylian Mbappé en avait été le premier détenteur et depuis le début de la saison, Bradley Barcola et Mason Greenwood l’ont porté.

Barcola, prestation XXL contre Rennes

Après avoir été moins bon lors de trois matchs consécutifs face à Brest, Gérone et Reims, Bradley Barcola a retrouvé son niveau en étant décisif sur les trois buts de son équipe du PSG contre Rennes (3-1). Auteur d’un doublé, l’ancien Lyonnais a même été décisif malgré lui sur le but de Kang-in Lee, sa frappe ayant heurté le poteau avant d’être reprise de la tête par l’international sud-coréen. Un doublé qui lui permet de porter son total de buts à 6 depuis le début de la saison et de redevenir le meilleur buteur de la Ligue 1. Et de porter à nouveau un maillot spécial.

Barcola récupère le badge « Top Scoreur »

Auteur de quatre buts lors des trois premières journées avec le PSG, Bradley Barcola avait vite porté le badge « Top Scoreur ». Mais Mason Greenwood le lui avait chipé durant deux journées, lui qui avait alors inscrit cinq buts. Mason Greenwood n’a pas marqué face à Strasbourg et le doublé de Bradley Barcola lui permet de récupérer à nouveau ce badge, qu’il arborera face à l’OGC Nice le week-end prochain.