Le futur Ballon d’Or est annoncé au PSG !

Auteur d’un début d’année impressionnant, Ousmane Dembélé brille au PSG dans son nouveau rôle de numéro 9. Une métamorphose décrite par son ancien coach, Julien Stéphan qui avait annoncé il y a quelques temps que si Ousmane Dembélé avait une finition supérieure, il serait Ballon d’Or. Une finition qu’il semble désormais avoir acquise.

Il y a quelques temps, Julien Stéphan, ancien entraîneur avec les U19 et en réserve à Rennes, assurait qu'Ousmane Dembélé pouvait devenir un Ballon d'Or avec une finition plus précise. « Avec une qualité de finition supérieure, il serait peut-être Ballon d’Or », confiait-il à l'époque. Et cela tombe bien puisqu'il empile les buts avec le PSG depuis quelques semaines. Julien Stéphan revient donc sur ses propos.

« Oui, je pense qu’Ousmane est arrivé à pleine maturité. Il est devenu le leader d’attaque du PSG, le numéro 1, celui qui prend toutes les responsabilités inhérentes à un joueur majeur. Son niveau est exceptionnel en ce moment », s’enflamme l’ancien coach du Stade Rennais auprès de L’EQUIPE, avant de poursuivre.

Dembélé désormais en route pour le Ballon d'Or ?

« Il allie à la fois le déséquilibre, les statistiques, et son influence sur le collectif est hors norme. C’est un leader, un guide. Même dans l’attitude, je le trouve très agressif, engagé dans tout ce qu’il fait. À Brest, plus que ses trois buts, c’est son retour sur un sprint de 25 m qu’il fait en première mi-temps qui m’a le plus marqué. Il envoie de merveilleux signaux aux supporters, au staff et à l’équipe en ayant un comportement irréprochable », ajoute Julien Stéphan.