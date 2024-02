Le boss du PSG lâche une bombe, c’est le choc à Paris

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Autrefois alliés, Anne Hidalgo et Nasser Al-Khelaïfi sont en pleine guerre en raison de la situation autour du Parc des Princes. Alors que le conflit s'enlise, les deux camps se renvoient la balle. La situation est devenue délicate, alors que la direction du PSG ne ferme plus la porte à un déménagement si l'enceinte n'est pas vendue.

Entre Nasser Al-Khelaïfi et Anne Hidalgo, le torchon brûle. Pourtant, il y a encore quelques années, les deux responsables se côtoyaient durant les matches du PSG au Parc des Princes, source aujourd'hui du conflit. Celui-ci est né en novembre 2022 lorsque Al-Khelaïfi avait profité de la Coupe du monde pour attaquer la Mairie de Paris. « Notre première option est de rester au Parc des Princes, mais je ne pense pas que la Mairie veuille que nous restions. Ils font pression sur nous pour que nous partion s » avait lâché le président du PSG.

Les deux camps se renvoient la balle

Ces propos avaient profondément heurté la Maire de Paris. « Anne Hidalgo est très exigeante sur la loyauté. Le caractère sans sommation et excessif des déclarations de Nasser n’est pas fidèle à la relation qu’ils avaient » confie l'un de ses proches au Parisien . Mais de l'autre côté, les reproches sont adressés à Hidalgo. « Avec lui, tout est basé sur la loyauté. Elle était d’accord pour négocier et vendre. Elle a dit quelque chose en privé et une autre chose en public. Ce n’est pas acceptable » confié le clan Al-Khelaïfi.

« Nasser a fait des erreurs »