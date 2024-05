L'aveu improbable de ce flop du PSG

La rédaction

Ce n’est qu’un au revoir. La Ligue 1 a rendu son verdict ce dimanche. Déjà sacré champion, le PSG jouait son dernier match avant d’affronter Lyon en finale de la Coupe de France le 25 mai. Opposés à Metz, les joueurs de Luis Enrique ont tranquillement géré la rencontre, s’imposant sur le score de 2-0. Buteur, Carlos Soler a fait une révélation amusante sur son but.

Le PSG a donc clôt sa saison en Ligue 1 par une victoire. Alors que Luis Enrique présentait une équipe remaniée pour affronter Metz, les Parisiens sont parvenus à s’imposer sur le score de 2-0, réduisant à néant les espoirs messins en un peu plus de dix minutes. Auteur de son premier but de la saison ce dimanche soir, Carlos Soler s’est arrêté au micro de Canal + pour livrer ses impressions sur la rencontre.

« Ce n’était pas un match facile »

Opposés à une équipe qui jouera les barrages en Ligue 1, et qui aurait été condamnée à la relégation si les Parisiens avaient inscrit un troisième but ce dimanche soir, le PSG s’est contenté de deux réalisations. Pour Carlos Soler, c’est surtout la solidité défensive de Metz qui a empêché les Franciliens de faire davantage trembler leurs filets : « Ce n’était pas un match facile. Nous sommes champions. Nous nous en sommes bien sortis, surtout en première mi-temps. En seconde période, Metz ne voulait pas encaisser de but. Donc cela a été difficile. Finalement, nous avons rapporté les trois points, donc nous sommes très contents. »

« Mon but, c’est volontaire ? Non »