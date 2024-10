La mauvaise blague qui a fait enrager le PSG !

Jean de Teyssière

Sept ans après, le souvenir de la remonta face au FC Barcelone est toujours vivace pour le PSG. Et pas question d’en rigoler ! Le film 4 Zéros sortira au cinéma ce mercredi et une scène a été supprimée sur demande du PSG, lorsqu’un chien, nommé Remontada, devait s’échapper des mains d’une bimbo pour mordiller les mollets du président…

Dur de rigoler d’un match traumatisant, même sept ans après. Lors du huitième de finale retour de la Ligue des Champions, le PSG avait été humilié au Camp Nou, en perdant la second manche 6-1 alors qu’ils avaient gagné le match aller 4-0. Une rencontre qui n’est pas encore digéré.

«Un truc très malsain» : Il balance sur Mbappé et le PSG https://t.co/UH4krKMaTg pic.twitter.com/HLwLmXn7sM — le10sport (@le10sport) October 18, 2024

«Le PSG nous a fait un certain nombre de remarques»

Dans le film 4 Zéros qui sortira ce mercredi, il était question d’une scène illustrant un chien nommé Remontada, mordant les mollets du président dans les tribunes du Parc des Princes. Fabien Onteniente, le réalisateur du film, explique dans L’Équipe que : « Le PSG nous a fait un certain nombre de remarques, dont celle-ci sur ce chien qu'on avait appelé Remontada. Ça, ils ne voulaient pas en entendre parler... Cela a été compliqué, plus que ce que je ne croyais. »

«Je pensais qu’on pouvait quand même en plaisanter»

« Je pensais qu'on pouvait quand même en plaisanter, mais par sécurité, on avait quand même tourné deux autres versions, une où le chien s'appelait Pochettino et une version Messi, et là cela ne posait pas problème... Finalement, si on a coupé la scène au montage, c'est juste parce qu'elle était vraiment trop longue », conclut-il finalement.