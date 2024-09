La grande annonce du PSG en interne

Pierrick Levallet

Avant de démarrer sa campagne de Ligue des champions, le PSG est en pleine confiance. Le club de la capitale a repris sa place de leader, provisoirement occupée par l’OM, en s’imposant contre Brest ce samedi soir (3-1). À l’occasion de la rencontre, Luis Enrique avait décidé de faire tourner. Il a donc donné une chance à certains éléments.

Luis Enrique a trouvé les solutions pour son milieu de terrain

En l’absence de Vitinha et Warren Zaïre-Emery, blessés, l’entraîneur du PSG a notamment choisi d’aligner Kang-In Lee et Fabian Ruiz aux côtés de João Neves. L’international espagnol s’est d’ailleurs illustré avec un but splendide qui a permis au PSG de prendre l’avantage. La direction des Rouge-et-Bleu a d’ailleurs apprécié le spectacle.

Le PSG annonce la couleur au vestiaire

Comme le rapporte Le Parisien, les dirigeants parisiens entendent s’appuyer sur un noyau dur au milieu de terrain, où certains auront une chance d’apporter leur pierre à l’édifice. Ils l’auraient d’ailleurs fait savoir aux éléments concernés dans le vestiaire de Luis Enrique. Le PSG compte sur tout le monde cette saison. Et cette stratégie semble fonctionner, puisque tous les joueurs sont au diapason.