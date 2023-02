Karim Benzema est seul face au PSG

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Capitaine du Real Madrid, Karim Benzema a porté le club madrilène vers un nouveau sacre en Ligue des Champions. Kylian Mbappé, lui, a brillé au Qatar malgré la défaite en finale contre l’Argentine de Lionel Messi. Ces trois joueurs sont les finalistes du trophée The Best et espèrent succéder à Robert Lewandowski.

Sacré Ballon d’Or en octobre dernier, Karim Benzema a réalisé une saison extraordinaire. L’attaquant du Real Madrid a porté son équipe en championnat mais surtout en Ligue des Champions où il a remporté sa cinquième coupe aux grandes oreilles. Mais Benzema n’est pas le seul joueur français à avoir crevé l’écran.

Mbappé a brillé, Messi aussi

Comme chaque saison depuis qu’il s’est révélé à l’AS Monaco, Kylian Mbappé a fait fort. Homme à tout faire du PSG, l’international français a été grandiose au Qatar pour la Coupe du monde. Meilleur buteur avec huit réalisations, Kylian Mbappé a notamment inscrit en triplé en finale. Pas suffisant pour faire tomber l’Argentine de Lionel Messi.

👔✨ @Benzema est parmi les trois finalistes au Prix #TheBest au Meilleur Joueur de la FIFA 2022 !#RealFootball pic.twitter.com/gNKoiFHpQM — Real Madrid C.F. 🇫🇷 (@realmadridfra) February 10, 2023

Deux joueurs du PSG finalistes de The Best