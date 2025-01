«Je m’en vais», le PSG est prévenu !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En attendant l'officialisation de sa prolongation de contrat qui tarde à être annoncée par la direction du PSG, Luis Enrique a fait le point sur sa situation personnelle samedi en conférence de presse. Et le coach espagnol, qui se montre très serein à ce sujet, évoque l'unique cas de figure qui pourrait le faire partir du PSG aujourd'hui.

Actuellement engagé jusqu'en juin 2025 avec le PSG, Luis Enrique aurait déjà acté en coulisses depuis maintenant un bon moment sa prolongation. Toutefois, la nouvelle n'a toujours pas été officialisée par la direction parisienne pour des raisons qui paraissent encore très obscures, et l'entraîneur espagnol a d'ailleurs été invité à s'exprimer à ce sujet samedi en conférence de presse, avant la rencontre de championnat entre le PSG et l'ASSE (dimanche, 21h).

« Je me sens important ici »

« Sur ces questions-là, je suis très heureux. Les contrats, pour moi, ce sont des papiers mouillés. Je n’ai aucun problème à signer des contrats d’une semaine. Moi, j’ai besoin de me sentir bien avec ce que je fais. Je me sens important ici. Le club me transmet ce sentiment depuis le début et la direction sportive aussi », a confié Luis Enrique, qui se montre donc très serein quant à sa situation contractuelle au PSG. Et il évoque ensuite la possibilité d'un départ si sa direction venait à le pousser vers la sortie.

« Si demain le club ne me veut plus, je m’en vais »

« Si demain le club ne me veut plus, je m’en vais. C’est comme ça que je vis ma carrière professionnelle après, que j’ai signé, pas signé, qu’on en a parlé, c’est quelque chose qui ne m’intéresse pas du tout. Ce qui m’intéresse, c’est de profiter de chaque jour en tant qu’entraîneur du Paris Saint-Germain. C’est un projet très attractif pour moi, mais aussi pour le club. C’est ce que le club me transmet », poursuit l'entraîneur du PSG. La direction parisienne est donc prévenue...