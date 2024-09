Il quitte le PSG et lâche une confidence !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Depuis l’arrivée de QSI à la tête du PSG en 2011, de nombreux reproches ont été adressés au club parisien. Parmi eux, celui de ne pas savoir dire au revoir à ses grands joueurs. Zoumana Camara, figure marquante du club francilien, et qui a quitté le club cet été, s’est livré à ce sujet.

Le PSG a complètement modifié sa façon de fonctionner. Après une longue période marquée par la présence de stars, le club de la capitale a décidé de miser sur la jeunesse. Surtout, le club parisien a décidé de revoir sa manière de travailler, et de corriger certains aspects du passé qui lui ont fait défaut.

Le PSG a été critiqué pour un aspect bien précis

Par exemple, le PSG a souvent été pointé du doigt pour son comportement au moment de dire adieu à un joueur ayant marqué l’histoire du club. Edinson Cavani, Thiago Silva, Marco Verratti, Kylian Mbappé, ou encore Neymar n’auront jamais pu véritablement dire au revoir au public parisien, même si des contre-exemples existent avec Angel Di Maria… Figure marquante du club de la capitale au cours de la dernière décennie, Zoumana Camara est revenu sur ce sujet épineux au PSG.

« La plupart des salariés du club que j’ai côtoyés m’ont envoyé des messages, j’ai eu des mots de la part du président »

« Je ne suis pas à la recherche de reconnaissance et puis, franchement, les Parisiens et les supporters me le rendent tout le temps », a lâché l’ancien défenseur du PSG (2007-2015), puis entraîneur adjoint (2015-2021) et enfin entraîneur des U19 (2021-2024) auprès du Parisien. « Je croise des gens qui me remercient pour ma longévité, pour le travail que j’ai fait dans tous les secteurs du club. Ça pour moi c’est le plus important. La plupart des salariés du club que j’ai côtoyés m’ont envoyé des messages, j’ai eu des mots de la part du président. Quelques fois quand ça se fait de manière naturelle et dans la discrétion, ce n’est pas plus mal ».