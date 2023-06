«Il est nul», le boss du PSG se fait dézinguer

Thibault Morlain

A l'été 2022, le PSG a décidé de prendre un nouveau virage pour son projet, décidant pour cela de faire confiance à Luis Campos. Mais voilà que pour le moment, le bilan du conseil sportif est loin d'être à la hauteur des attentes. De quoi valoir à Campos de nombreuses critiques, y compris de la part des agents.

Leonardo remercié, le PSG a donc fait appel à Luis Campos pour mener le projet sportif du club de la capitale. Précédé d'une énorme réputation sur le marché des transferts, le Portugais était plus qu'attendu. Oui mais voilà, pour le moment, les transferts réalisés par Campos sont loin de faire l'unanimité.

Le PSG s’est planté avec Neymar, il recommence https://t.co/1cT79fgErW pic.twitter.com/7AwgCceIXs — le10sport (@le10sport) June 29, 2023

« Il y a des choses très bizarres qui se passent »

Pour Luis Campos, les critiques pleuvent. Et pour 20 Minutes , un agent en a rajouté une couche sur le conseiller sportif du PSG : « Il est nul. Ugarte à ce prix-là, quand on a des Kephren Thuram ou d’autres top joueurs en France ? Il faut m’expliquer. Il y a des choses très bizarres qui se passent, et il n’y a pas besoin d’être agent depuis 20 ans pour s’en rendre compte ».

« Je peux appeler 50 fois pour des joueurs, il ne va même pas les regarder »