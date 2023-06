PSG : Luis Enrique rêve d'un gros coup pour oublier Verratti

Thibault Morlain

Les rumeurs se multiplient concernant Marco Verratti. Malgré un contrat jusqu'en 2026 avec le PSG, l'Italien pourrait faire ses valises, lui qu'on annonce notamment en Arabie Saoudite. Luis Enrique pourrait donc devoir faire sans Verratti, mais voilà que celui qui est pressenti pour entraîner le PSG aurait déjà un plan en tête.

Futur entraîneur du PSG, Luis Enrique n'avait pas caché son affection pour Marco Verratti il y a quelques années. Mais voilà que les deux hommes pourraient ne pas collaborer ensemble avec le club de la capitale. Sous contrat jusqu'en 2026, l'Italien est annoncé partant cet été. Verratti ferait notamment l'objet d'un forcing de la part de l'Arabie Saoudite pour le faire rejoindre le championnat local.

Gavi pour oublier Verratti ?

Un départ de Marco Verratti serait forcément une perte pour le PSG, mais voilà que Luis Enrique pourrait remédier à cela. Et de quelle manière. Selon les informations d' Ok Dario , l'entraîneur espagnol verrait d'un très bon oeil une arrivée de Gavi, l'actuelle pépite du FC Barcelone. Pour Luis Enrique, le milieu ibérique serait le remplaçant idéal de Verratti.

Le PSG a ses chances ?