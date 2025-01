«Il est bidon» : Le mystère du PSG qui choque Riolo !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que le PSG s’est brillamment imposé contre Manchester City (4-2), plusieurs Parisiens ont brillé. Selon Daniel Riolo, un seul joueur était même en dessous du lot, à savoir Fabian Ruiz. Le journaliste peine même à comprendre sa titularisation qui relève du mystère à ses yeux.

Mercredi soir, le PSG a livré une magnifique prestation contre Manchester City (4-2). Un performance d'ensemble assez impressionnante lors de laquelle tous les joueurs ont répondu présent, avec une mention spéciale pour Joao Neves. Tous, sauf un. Selon Daniel Riolo, Fabian Ruiz était clairement en dessous de ses coéquipiers.

Le PSG pourrait enfin tourner la page ! 💰 Découvrez comment le mercato pourrait leur rapporter bien plus que prévu.

➡️ https://t.co/0lAo0fb6cj pic.twitter.com/eIMP5qoVj0 — Le 10 Sport Mercato (@le10sport_m) January 23, 2025

«Fabian Ruiz était tellement bidon»

« Fabian Ruiz était tellement bidon, il courait dans le vent un peu partout, que Zaïre-Emery a apporté énormément au milieu », lance le journaliste de RMC au micro de l’After Foot. Impressionné par le match du PSG, Daniel Riolo ne pointe d’ailleurs qu’un seul joueur du doigt, à savoir Fabian Ruiz dont le temps de jeu demeure un mystère pour lui.

«Ça, ça fait partie des mystères qui perdurent»

« Ruiz était annoncé sur le banc et finalement il était titulaire ? Ça, ça fait partie des mystères qui perdurent. Je ne sais pas pourquoi. Tout le monde annonçait Zaïre-Emery… Peut-être, je ne sais pas, dans ses explications de savant, il y a peut-être une idée. Dans l’absolu, je préfère Zaïre-Emery à Fabien Ruiz. A moins que l’explication du savant ce soit si je le fais rentrer sur 45 minutes il a plus d’impact, c’est alambiqué comme explication. Mais pourquoi pas. Mais comme pendant que tu as Fabian Ruiz, tu souffres et tu es moins, tu te mets quand même en danger parce que quand t’es mené 2-0, le temps que l’équipe réagisse, moi je mettrais la bonne équipe tout de suite. Fabien Ruiz, je ne comprendrais jamais comment il peut être titulaire. Il ne m’a pas fait un bon match, je ne sais même pas la dernière fois qu’il a fait un bon match. Là il n’a pas marqué des points. Ça fait depuis le mois de juin de l’année dernière qu’on attend qu’il soit comme avec l’Espagne, il ne l’est jamais. On va oublier maintenant. Mais pourquoi il n’est pas remplaçant ? Il a un profil remplaçant. Zaïre-Emery c’est quand même au-dessus », ajoute Daniel Riolo.